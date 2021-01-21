Сильный снегопад накроет Санкт-Петербург вечером 21 января

Мощный снегопад накроет Петербург вечером 21 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается настолько сильный снегопад, что об этом даже предупреждает Смольный. По данным гидрометцентра, погода резко ухудшится в конце четверга, 21 января 2021 года. Метель будет бушевать весь вечер и всю ночь. Согласно прогнозом синоптиков, город накроет 10-15 сантиметровым слоем снега.

- По поручению губернатора Александра Беглова для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий комитет по энергетике и инженерному обеспечению, комитет по благоустройству, комитет по транспорту и жилищный комитет переведены в режим повышенной готовности на ближайшие сутки, - рассказали в администрации города.

На данный момент экстренные службы проводят оповещение горожан через смс-рассылку, экраны в общественном транспорте.

Жителям и гостям Петербурге рекомендуется соблюдать осторожность, по возможности воздержаться от поездок по городу.