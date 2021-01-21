Инспектора ГИБДД из Ленобласти поймали на взятке в 100 тысяч рублей

Гаишника-взяточника поймали в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже бывший инспектор ГИБДД из Ленинградской области был задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. Все произошло в Приозерском районе, где и работал подозреваемый. А деньги он требовал с пьяного водителя, сбившего насмерть двух человек.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, прибыл на место ДТП. Виновный водитель управлял автомобилем без номеров и в состоянии алкогольного опьянения. Желая избежать привлечения к ответственности, он предложил инспектору ДПС взятку за не проведение освидетельствования, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Ленобласти.

Расчет водителя был понятен. Если за «трезвое» ДТП с погибшими он мог отделаться условным сроком, то нарушение в пьяном виде, повлекшее смерть человека, тянет на несколько лет строгого режима.

Инспектор согласился, но потребовал за «услуги» 100 тысяч рублей. Водитель пообещал отдать деньги частями, но вторую половину суммы отдавал уже под присмотром полиции.

Теперь и бывшему инспектора грозит крупный штраф в кратном размере взятки или от трех до восьми лет тюрьмы,