Туман сменит снегопад в Ленобласти 22 января

Туман и потепление придут в Ленобласть 22 января Фото: Александр ГЛУЗ

Скрипучие морозы закончились в Ленинградской области. Согласно прогнозам синоптиков уже в пятницу, 22 января 2021 года, на смену снегопаду в регионе придет туман, а в некоторых районах области температура воздуха поднимется выше нуля градусов. Местным жителям стоит ожидать сильный гололед и слякоть на дорогах.

- 22 января ночью ожидается сильный, мокрый снег. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами туман, - сообщили в МЧС Ленинградской области.

В ночное время в области еще будет стоять 5-10-градусный морозец, на востоке и вовсе до минус 16 градусов. Но уже днем потеплеет до плюс 2, минус 3 градусов, на востоке похолоднее - до минус 8 градусов.

Такая пасмурная и туманная погода в регионе будет стоять до конца недели. МЧС предупреждает, что несмотря на потепление, обстановка на дорогах может быть опасная из-за гололедицы.