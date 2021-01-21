Петербуржец угнал автобус и сдал его на металлолом

Эвакуаторщик украл старый ПАЗ и сдал его в цветмет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Истории о машинах, которые угнали, а потом сдали в цвет мет, происходят довольно часто. Однако Петербург отличился и тут: после новогодних праздников в городе пропал целый автобус. И как оказалось позднее, его тоже отправили в металлолом.

- 13 января в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о том, что от дома 7 по Екатерининскому проспекту неизвестный злоумышленник похитил автобус ПАЗ, стоимостью 350 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка начали розыски ПАЗика и 20 января обнаружили его. Точнее его останки - по-другому назвать найденное было нельзя. Оказалось, что автобус похитил 56-летний мужчина. Он погрузил чужое движимое имущество на свой эвакуатор и вывез в промзону на Октябрьскую набережную, где, по подложным документам сдал в пункт приемки металла.

К тому времени, как сюда прибыли сыщики, местные рабочие уже успели распилить автобус болгаркой на части и аккуратно сложить в уголок. Восстановить ПАЗ уже не получится, так что владельцу остается лишь требовать убыток с угонщика. Тому еще придется ответить по закону, дело заведено по статье «Кража».