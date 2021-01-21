Бывший вице-губернатор Владимир Кириллов возглавил Музей истории Санкт-Петербурга

Экс-вице-губернатор Петербурга возглавил Музей истории города / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге назначен новый директор Государственного музея истории города. Так, с четверга, 21 января 2021 года, должность главы Петропавловской крепости занял Владимир Кириллов, бывший вице-губернатор Северной столицы, покинувший правительственный пост неделю ранее 15 января.

- Нового руководителя коллективу учреждения сегодня представил вице-губернатор Валерий Пикалев. Он отметил большой профессиональный опыт Кириллова, который последние шесть лет занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. Одним из курируемых им направлений деятельности являлась сфера культуры, - рассказали в музее.

Также Пикалев поблагодарил бывшего директора музея Александра Колякина, проработавшего на этой должности порядка 15 лет. Сейчас он перешел на новую работу в должности специального представителя губернатора Санкт-Петербурга.