Первая городская автостоянка открылась в Кронштадте

В Кронштадте открыта первая городская автостоянка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В четверг, 21 января 2021 года, в Кронштадте под Санкт-Петербургом открылась первая городская автостоянка. Парковка разместилась в районе 19 квартала. Она рассчитана на 113 машиномест, 13 из которых предназначены для бесплатного размещения транспортных средств инвалидов.

- Автостоянка размещена на главной магистрали Кронштадта. Ранее здесь была болотистая местность, теперь возможно безопасно оставить автомобиль и посетить достопримечательности города, не тратя времени на поиск парковочного места. Жителям близлежащих домов также будет удобно размещать здесь автомобили, поскольку автостоянка работает круглосуточно, - рассказал исполняющий обязанности директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Дмитрий Ваньчков.

Стоимость парковки в час для автомобилей категорий А и В составил 30 рублей в час, 100 рублей в сутки и 2000 рублей – стоимость месячного абонемента.

Также на стоянке можно бесплатно припарковать велосипеды и самокаты.