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Реставрация колокольни Никольского морского собора в Санкт-Петербурге начнется весной 2021 года

На ремонтные работы выделено более 113 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Весной 2021 года начнется реставрация колокольни Никольского морского собора

Весной 2021 года начнется реставрация колокольни Никольского морского собора

Фото: Олег ЗОЛОТО

Весной 2021 года начнется реставрация реставрация памятника федерального значения и одного из символов Санкт-Петербурга – колокольни Николо-Богоявленского морского собора. Как сообщили в четверг, 21 января 2021 года, в Смольном, работы будут проводиться по программе КГИОП. Сумма контракта составит 113,7 миллионов рублей.

- Мы сохраняем наше наследие. Никольский собор – первый из морских соборов России. Его прихожанами исторически были моряки. И сегодня в храме бережно хранят память о героях, не вернувшихся к родным причалам, молятся о тех, кто сейчас несёт трудную флотскую службу, – сказал губернатор Александр Беглов.

Последний раз колокольню реставрировали в 1978 года. Современное обследование постройки было проведено в 2019 году по заказу КГИОП. Специалисты отметили, что штукатурные и красочные слои имеют разрушения, элементы лепного декора фасада сильно загрязнены. Необходимо привести в порядок факелы-светильники на фасадах. В реставрации нуждаются покрытия купола и главки.