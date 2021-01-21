Более 118 тысяч петербургских организаций получили QR-коды

96% организаций потребительского сектора Петербурга соблюдают стандарты безопасности Фото: Олег ЗОЛОТО

Порядка 96 процентов организаций потребительского сектора в Санкт-Петербурге соблюдают стандарты безопасности. К такому заключению пришли в Смольном по итогам проверок магазинов, ресторанов и салонов красоты за три последних месяца. Отмечается, что за это время соблюдение санитарных норм в городе улучшилось.

- Борьба с распространением коронавирусной инфекции — это общая ответственность власти и бизнеса, всех горожан. Подавляющее большинство предприятий и организаций с пониманием отнеслись к ограничениям и санитарным требованиям: оформили QR-коды, соблюдают стандарты безопасной деятельности. Ситуация – под постоянным контролем профильных органов власти, проводятся рейды и проверки, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

За три месяца было проверено более 49,3 тысяч организаций потребительского сектора. Число полученных организациями QR-кодов увеличилось почти в 3 раза — с 41673 до 118649.

Санитарно-эпидемиологические требования соблюдают 96% организаций. Более 85% посетителей торговых центров соблюдают масочный режим, в предприятиях розничной торговли этот показатель составляет - 75%.