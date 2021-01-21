Восьмибалльные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 21 января

Вечером 21 января Петербург сковали пробки в 8 баллов Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург вечером 21 января 2021 года встал в жесткие восьмибалльные пробки. Несмотря на то, что метель, обещанная синоптиками, в городе еще не началась, движение на дорогах уже плотное. Чего же тогда ждать автомобилистам с ухудшением погоды.

- На 19:00 в Санкт-Петербурге заторы 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 3 баллов, - сообщает сервис "Яндекс".

Согласно карте города, пробки "расползлись" по всем районам. Стоит центр, набережные рек, а также спальные районы. Традиционная пробка наблюдается на развязке с Мурино. Плотно стоят машины в районе Ладожского вокзала, по Петроградке и даже ЗСД.

Напомним, что дорожные службы города приготовились к обильному снегопаду. Ожидается, что к утру 22 января в Петербурге выпадет снега слоем в 10-15 сантиметров.