Районные школы и администрации просят юных петербуржцев не ходить на несанкционированные митинги

Юных петербуржцев просят не ходить на несанкционированные митинги. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Некоторые районные администрации и школы Санкт-Петербурга обратились к родителям с просьбой не пускать несовершеннолетних детей на несанкционированный митинг, планирующийся на выходных. В учреждениях отмечают, что публичное мероприятие не согласовали со Смольным, поэтому участие в нем может повлечь санкции. Вдобавок массовые мероприятия запрещены в городе из-за ограничений по коронавирусу.

Предупреждение появляются повсюду. Фото: vk.com/vyb_spb / школа422.рф

- Уважаемые родители! В связи с появившимися случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных митингах, хочется вам напомнить, что существует административная ответственность за участие в них, - обращаются к взрослым, например, на сайте школы №422 Курортного района.

Добавим, что накануне полиция задержала 13 муниципальных депутатов за нарушение правил по коронавирусу. Они планировали провести заседание совета МО «Смольнинское».