Число госпитализаций снизилось на 28% за неделю в Санкт-Петербурге

Количество госпитализаций больных коронавирусом и с пневмонией значительно снизилось в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число госпитализаций значительно снизилось за неделю в Санкт-Петербурге. Это стало известного из свежего отчета городского Координационного совета по борьбе с COVID-19. Для наглядности, 21 января 2021 года 565 человек отправили в стационары из-за инфекции или пневмонии, а неделей ранее, 14 января, - 785. В Смольном все еще призывают не радоваться статистике.

- Интенсивность распространения коронавирусной инфекции снижается, но поскольку общее количество активных больных, обращений по поводу COVID-19 и число госпитализаций за сутки остаются еще высокими, рассматривать вопрос о снятии или смягчении ограничений пока преждевременно, - говорится в новом отчете.

По данным на 21 января, вакцинировались уже 30 159 петербуржцев, из них лишь 5367 человек сделали две прививки, как и требуется. В город привезли еще 62 550 доз вакцины.