Режим повышенной готовности ввели в дорожных службах Санкт-Петербурга из-за снегопада

Санкт-Петербург ждет снегопад в режиме повышенной готовности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Режим повышенной готовности ввели в коммунальных и дорожных службах Санкт-Петербурга из-за прогнозов о снегопаде, который придется на темное время суток в четверг, 21 января. Ожидается, что в Северной столице выпадет от 10 до 15 сантиметров осадков. Режим повышенной готовности будет вплоть до вечера пятницы, 22 января.

- Все органы власти сверили планы и действия на ближайшие 24 часа, привели в готовность силы и средства. Кроме того, свои действия синхронизировали транспортный и дорожный блоки, жилищный и энергетический, - заверил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Спасатели МЧС просят горожан быть крайне осторожными, как и дорожники, которые уже начали обработку проезжей части и тротуаров противогололедными материалами – песком и солью. По возможности во время снегопада лучше не ездить на личном транспорте, а пользоваться общественным.

Добавим, что дворы Санкт-Петербурга готовы чистить около 7,2 тысячи дворников, 1,5 тысячи кровельщиков и почти тысяча единиц техники.