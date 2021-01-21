Каждый третий из 30 тысяч привитых от коронавируса петербуржцев – пенсионер

Пенсионеры активно делают прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге привились от коронавируса уже 30 159 человек. При этом каждый третий вакцинированный оказался в возрасте старше 60 лет. Однако из 30 тысяч пока только 5 367 горожан полностью закончили вакцинацию, то есть получив две дозы, как и полагается. В четверг, 21 января, в Северную столицу привезли еще 62 тысячи доз прививки, их собираются оперативно перенаправить в 70 медпунктов при поликлиниках.

- Среди 30 159 петербуржцев, получившихся первую дозу вакцины, есть 4421 медик, 3638 учителей, 827 социальных работников, 601 сотрудник силовых структур, а также 10 501 человек старше 60 лет. В городе планируют открыть еще 50 прививочных пунктов – в поликлиниках, частных, федеральных и ведомственных учреждениях, - отмечают в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Из хороших новостей – в городе значительно снизилось число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмониями. Интенсивность распространения инфекции сходит на нет, но в Смольном призывают не радоваться раньше времени.