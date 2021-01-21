Санкт-Петербург установил рекорд по числу свободных коек, их почти 30%

Рекордное число коек в ковид-стационарах освободилось в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 21 января, в Санкт-Петербурге свободно рекордное число коек с начала 2021 года – почти 30%, а точнее 28,6. За день в стационары отправили 565 больных инфекцией. Неделей ранее, например, госпитализаций было 785. По мнению Смольного, хороший результат дают ограничительные меры, принятые в городе на время новогодних праздников.

- Наметилась тенденция к снижению темпов распространения коронавируса. Общее количество пациентов с инфекцией в стационарах и тех, кто лечится на дому, снизилось за неделю почти на 4,5%. За текущую неделю суточная госпитализация снизилась на 10 процентов, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «России-24».

Добавим, что власти Северной столицы призывают пока что не радоваться улучшении эпидситуации. По словам экспертов, это может быть временно. Следует подождать еще минимум 2 недели для ясности общей картины.