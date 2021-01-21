В частных клиниках Санкт-Петербурга будут бесплатно делать прививку от коронавируса

Петербургские частные клиники будут делать бесплатную прививку от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Комздраве заверили, что частные клиники Санкт-Петербурга будут делать вакцину от коронавируса совершенно бесплатно. Сейчас, по данным на 21 января 2021 года, в Северной столице есть 70 прививочных медпунктов при поликлиниках, однако их число увеличится еще на 50 в скором времени. Среди новичков как раз будут 26 частных медучреждений.

- Прививка у частников будет бесплатной, как и во всех государственных учреждениях Санкт-Петербурга. Это одно из условий было. Спасибо частным организациям, что откликнулись на наш призыв помочь в борьбе с инфекцией. Теперь и у них появилась актуальная социальная функция, - подчеркнул замглавы Комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Добавим, что каждый третий из 30 тысяч привитых от коронавируса жителей Северной столицы является пенсионером. Активно от инфекции прививаются и медработники.