Смольный не нашел законных оснований для выкупа частного участка на Охтинском мысе

В Смольном не видят законных оснований на выкуп участка на Охтинском мысу. Фото: "Газпром нефть"

Смольный не нашел законных оснований, чтобы выкупить в городскую собственность участок на Охтинском мысу, который принадлежит «Газпром нефти». Об этом говорится в ответе губернатора Александра Беглова депутатам ЗакСобрания Борису Вишневскому и Надежде Тихоновой (опубликован первым - Прим. ред.). Также частный участок нельзя обменять.

- Мы упрямые и не отступим. Теперь прямо потребуем от КГА принять решение о подготовке изменений в проект планировки территории. Направим обращение вице-губернатору Линченко, - ответил Вишневский в своем Telegram-канале.

Напомним, ряд городских градозащитников и депутатов ранее хотели через суд признать большую часть земли на Охтинском мысу объектом культурного наследия. Там планируется построить современный бизнес-комплекс с ландшафтным парком и общественным пространством. Активисты же хотели бы увидеть на месте археологический заповедник в память о шведской крепости и поселении Ниеншанц. Идеей создания ранее заинтересовался Владимир Путин, отметивший уникальность территории.