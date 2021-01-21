Спустя 17 лет в Ленобласти нашли предполагаемого насильника и душителя

Спустя 17 лет в Ленинградской области нашли предполагаемого насильника и убийцу молодой девушки. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 22-летней девушки, которое произошло в 2003 году. Спустя 17 лет в СК заново погрузились с головой в уголовное дело. В частности сотрудники Следкома составили психологический портрет каждого знакомого убитой, убрали противоречия из старого расследования, провели сложные судебные экспертизы. Цепь улик привела их к 45-летнему мужчине. Тот на допросе сдался и во всем сознался.

- Он рассказал, что осенью 2003 года выпивал с компанией знакомых, где и была эта девушка. Подозреваемый прошел провожать ее, а затем предложил вступить в половой акт, но получил отказ. Он применил к ней физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера и задушил, - рассказывают страшные подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Пока что мужчина в статусе задержанного, но его собираются заключить в СИЗО. Ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.