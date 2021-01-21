Отскочивший в автобус камень приняли за стрельбу по людям у метро «Адмиралтейская»

У метро "Адмиралтейская" очевидцы услышали стрельбу, но обознались. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напуганные петербуржцы сообщили о стрельбе по автобусу возле станции метро «Адмиралтейская», однако в полиции говорят, что криминала в истории нет. Все случилось в 19:23 – одно из окон общественного транспорта внезапно треснуло. Кто-то тут же поднял переполох, подумав, что это обстрел. На место срочно вызвали сотрудников МВД.

- Полицейские незамедлительно прибыли к автобусу, опросили пассажиров, а после этого изучили записи с камер видеонаблюдения. В итоге сотрудники правоохранительных органов не выявили никаких фактов, указывающих на криминальный характер повреждения окна, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полиции предполагают, что окно автобуса треснуло из-за проезжавшей мимо уборочной машины (сегодня в городе активно чистят улицы от снегопада – Прим. ред.). Вероятно, под спецтехнику попал камушек, который со всей силы отскочил в общественный транспорт.