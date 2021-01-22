Мокрый снег, морось и гололед обещают 22 января в Санкт-Петербурге

Мокрый снег и морось обещают 22 января. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Влияние теплого атмосферного фронта, который принес в Санкт-Петербург циклон «Кристоф», зависший над Северным морем, резко изменит погоду в городе. Вместо уже привычных холодов на берега Невы вернется не менее привычная слякоть.

- Днем 22 января в Петербурге ожидается небольшой мокрый снег, морось. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха утром -6...-8 градусов, днем 0...-2. Атмосферное давление не изменится, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики предупреждают о гололеде и непростой обстановке на дорогах. И хоть коммунальные службы работали всю ночь, крайние правые полосы дорог очищены от снега не до конца и опасны для быстрой езды.

На 7:50 утра в Петербурге температура составляет -7,1 градуса. Дует слабый восточный ветер. Давление составляет 750.9 мм ртутного столба, а влажность достигает 90%.

В субботу и воскресенье в городе ожидается плюсовая температура.