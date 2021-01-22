Пожар произошел на территории храма святителя Петра на проспекте Стачек

На проспекте Стачек горела хозпостройка у храма. Фото: vk.com/spb_today / Сергей Трубаев.

Серьезный пожар произошел ранним утром 22 января на проспекте Стачек. Около 5:30 вспыхнуло строение на территории храма святителя Петра. По словам очевидцев, загорелось деревянное здание, соседствующее с церковью.

- Около 6 утра загорелась хозяйственная постройка на территории храма святителя Петра Митрополита Московского на проспекте Стачек 208, корпус 2. Церковь не задета, - пишут очевидцы пожара в паблике «ДТП ЧП Санкт-Петербург» Вконтакте.

Известно, что на месте работали 5 единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС.

- 22 января в 05:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, проспект Стачек дом 208. Здание размером 10х20 метров выгорело по всей площади. В 08:20 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Сведений о пострадавших нет. На месте ЧП работают дознаватели.