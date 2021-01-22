Два человека погибли и два пострадали при ночном пожаре в Купчино

Пожар на Купчинской улице привел к человеческим жертвам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два человека стали жертвами пожара в жилой многоэтажке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Около четырех часов утра пятницы огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире дома 36 по Купчинской улице. На место ЧП срочно прибыли пожарные.

- Сообщение о пожаре поступило в 3:45. По прибытии установлено, что в трехкомнатной квартире, в одной из комнат горела обстановка на площади 3 кв.метра, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Несмотря на малую площадь возгорания, без жертв и пострадавших не обошлось. Спасатели вынесли из квартиры четверых взрослых. Двое были уже мертвы, а других двоих передали врачам скорой помощи.

Пострадавших срочно госпитализировали, за их жизнь борются медики.

В 4:13 пожар был локализован, а в 5:56 - полностью ликвидирован. На месте работают пожарные дознаватели.