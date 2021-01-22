7 баллов: утренние пробки сковали Санкт-Петербург 22 января

"Торопиться не надо". Холст, масло, пробки. Фото: Яндекс. Карты.

Утро 22 января в Санкт-Петербурге началось не с кофе, а с пробок. Автомобилистам пришлось расчищать машины после ночного снегопада и крадучись ехать на работу. Уже в 7 утра на основных магистралях было неожиданно плотно, а к 8:30 город почти встал.

Так, онлайн сервис Яндекс.Карты показывает, что пробки по 10-балльной шкале сейчас составляют 7 баллов. В реальном времени на карте отображаются минимум два десятка аварий, а большая часть основных магистралей и набережные Петербурга окрашены красным, что означает скорость не выше 10 км/час.

Одной из причин затруднений мог стать вчерашний снегопад, последствия которого устраняют до сих пор.

- Ночью дорожными предприятиями Комитета по благоустройству для уборки улиц города было задействовано 1010 единиц техники и порядка 80 самосвалов для вывоза осадков. Вручную остановки общественного транспорта и непростые для механизированной техники участки очищали 412 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.

Тем не менее, некоторые дороги города убраны не до конца, а сам асфальт скользкий из-за гололеда. Водителей призывают к осторожности и соблюдению правил.