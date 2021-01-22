Более тысячи машин чистят улицы Петербурга после ночного снегопада

Петербург усиленно чистят после ночного снегопада. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный снегопад, начавшийся с вечера четверга и шедший всю ночь, подкинул проблем и автомобилистам и коммунальным службам Санкт-Петербурга. Если первым предстояло откопать только свою машину, то вторым надо было быстро убрать весь город. Получилось это не везде, но дорожники старались.

- С начала снегопада городские коммунальные службы начали непрерывную работу по прометанию проезжей части и тротуаров с последующей обработкой песко-соляной смесью. До этого вся улично-дорожная сеть была уже превентивно обработана. Ночью дорожными предприятиями для уборки улиц города было задействовано 1010 единиц техники и порядка 80 самосвалов для вывоза осадков. Вручную труднодоступные участки очищали 412 человек, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

К утру дорожники вывезли с улиц более четырех тысяч кубометров снега. Тем не менее, весь город убрать не удалось. Эту работу продолжит дневная смена. На улицы выйдут 1000 единиц техники и 90 самосвалов для вывоза снега, 1169 работников ручного труда.

Дворы Петербурга сейчас убирают 7506 человек и 592 единицы техники.