В Сестрорецке из-за прорыва трубы подтопило припаркованные машины

На улице Токарева в Сестрорецке прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today / Иван Дмитриев

Сразу две коммунальные аварии произошли за ночь в двух частях Санкт-Петербурга. В административном центре Курортного района Сестрорецке прорвало трубу с водой. Проснувшиеся по утру местные жители обнаружили, что их машины немного «поплыли».

- В Сестрорецке на улице Токарева 15, у хлебного магазина прорвало трубу. Службы на месте. Как людям до машин идти? Это ужас, - пишут люди в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, глубина кое-где составляет до 20 сантиметров. Автомобилям приходиться аккуратно «плыть», чтобы не набрать воды в салон.

Второе ЧП произошло в Невском районе. Здесь даже пришлось менять маршрут троллейбуса.

- Снято движение троллейбусов по улице Седова, в районе дома 14, из-за аварии на сетях коммуникаций. Троллейбус №14 следует от конечной остановки «Река Оккервиль» до станции метро «Ломоносовская», - сообщает оперативная служба «Горэлектротранса».