Более 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 30 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается борьба с пандемией. По утренним данным пятницы, 22 января 2021 года, от Смольного, накануне более 30 тысяч петербуржцев были обследованы на наличие коронавируса.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30753 человека, - отметили в администрации города.

Также продолжают активно работать службы специально созданные для помощи населению в условиях эпидемии. За сутки Единая справочная служба по вопросам ковида 122 обработала 3458 обращений.

Волонтерское объединение "Мы вместе" уже насчитывает 1183 участников. С начала октября они выполнили 4374 заявки. В основном это помощь в покупке продуктов, лекарств пожилым или больным людям, находящимся на самоизоляции.

21 января 50 волонтеров-медиков работали в 19 поликлиниках Петербурга. Они позвонили 638 пациентам с подтвержденным диагнозом covid-19 и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья. У 1898 посетителей проверили температуру на входе в поликлиники. Кроме того, волонтеры-медики помогали медсестрам и маломобильным пациентам.