Закладчика синтетических наркотиков задержали на севере Санкт-Петербурга

Закладчика наркотиков поймали на проспекте Луначарского. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские случайно задержали закладчика синтетических наркотиков, работающего по-крупному. 19 января на проспекте Луначарского внимание сотрудников патрульно-постовой службы привлек подозрительный молодой человек. Его задержали и доставили в отделение.

- При личном досмотре у задержанного обнаружено и изъято 10 свертков в изоленте с наркотическим средством синтетического происхождения «Альфа-ПВП» массой около 60 граммов, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Позднее оказалось, что задержанный успел сделать «закладку» в парадной дома на проспекте Луначарского: на лестничной клетке между 5 и 6 этажами он оставил пакетик с наркотиком.

При обыске дома у мужчины нашли еще 20 свертков с наркотиками, а также упаковочный материал, весы и список адресов по закладкам.

В отношении 24-летнего мужчины возбуждено дело за сбыт наркотиков в крупном объеме, ему грозит до 20 лет лишения свободы.