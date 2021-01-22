В Российской национальной библиотеке сменилось руководство

У РНБ появился новый директор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Российской национальной библиотеке, расположенной в Санкт-Петербурге, неожиданно сменилось руководство. Вместо Александра Вершинина, возглавлявшего РНБ последние два года, назначен Владимир Гронский.

- Назначить Гронского Владимира Геннадиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека» сроком на 5 лет, - приводит текст распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным газета «Петербургский дневник».

Отметим, что до нынешнего назначения Владимир Гронский был директором Государственного мемориального музея Суворова, которым он руководил с 2013 года. Также Гронский является председателем комиссии по культуре, сохранению историко-культурного наследия и туризму Общественной палаты Санкт-Петербурга.

К слову, Российской национальной библиотеке в 2020 году исполнилось 225 лет.