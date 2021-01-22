Задушил брюками: Появились подробности жестокого убийства молодой девушки в Ленобласти

Появились подробности смерти молодой девушки в Ленобласти 17 лет назад / Фото: СК

Накануне, 21 января 2021 года, полиция Ленинградской области задержала 45-летнего мужчину, подозреваемому в жестоком убийстве молодой девушки, которое произошло 17 лет назад. Во время допроса житель поселка Новый свет Гатчинского района рассказал подробности того вечера, когда он лишил 22-летнюю знакомую, труп которой был обнаружен в кустах на автобусной остановке в поселке Войковицы 5 сентября 2003 года.

- Мужчина рассказал, что в тот вечер в местном общежитии отдыхал вместе с девушкой. Они выпили, а после подозреваемый отправился провожать гостью на автобусную остановку. Там он начал к ней домогаться, но получил отказ, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тогда мужчина напал на девушку. Применив к ней силу, совершил насильственные действия, а также попытался изнасиловать. Жертва активно сопротивлялась. Тогда он затащил девушку в кусты за остановку, стащил с нее брюки и ими же задушил. Тело бросил и скрылся с места.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование продолжается. В 2010 году задержанный уже был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью.