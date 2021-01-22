Снова более 3 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом за сутки

Еще более 3 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные об эпидемии в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 22 января 2021 года. Так, за последние сутки в городе было выявлено еще более 3 тысяч зараженных. Отмечается небольшое снижение по отношению к четвергу.

- За последние сутки в городе на Неве заболели еще 3104 человек, на 0,3 процента, чем накануне. За все время пандемии зафиксировано 313 608 зараженных, из них 202 307 выздоровели и умерли 9181 петербуржцев, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Добавим, что за последние сутки на наличие "ковида" в городе было обследовано более 30 тысяч человек.

Тем временем, в городе продолжают вакцинировать население от коронавируса. Стало известно, что препарат поступит в 26 частных клиник. Они станут новыми пунктами бесплатной вакцинации в добавок к уже 70 работающим.