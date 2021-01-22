Суд арестовал петербуржца, зарубившего жену топором

Мужа, зарубившего жену, отправили под арест до суда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 32-летнему мужчине, который несколько дней назад жестоко расправился с собственной женой. На голове погибшей женщины эксперты насчитали 12 ран. Орудием убийства оказался топор.

- Органами предварительного следствия установлено, что не позднее 19 часов 26 минут 19 января обвиняемый, находясь в квартире дома на проспекте Большевиков, дом 22, корпус 5, умышленно, на почве личных неприязненных отношений, нанес супруге не менее 12 ударов топором в голову, отчего ее смерть наступила на месте происшествия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Известно, что в полицию обратилась мать погибшей, которая беспокоилась, почему ее дочь уже трое суток не выходит на связь. Когда 19 января дверь в квартиру вскрыли, внутри была найдена 30-летняя жертва и ее муж, находившийся в сильном опьянении.

За убийство жены ему грозит до 15 лет тюрьмы.