Выбор логотипа общественного транспорта Санкт-Петербурга отложили из-за критики жителей

После критики петербуржцев, Смольный приостановил выбор логотипа для общественного транспорта Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный отложил подведение итогов конкурса на новый логотип общественного транспорта Санкт-Петербурга. На днях комитет по транспорту разместил в интернете голосование за выбор нового имиджа. Однако петербуржцы раскритиковали представленные варианты. Об этом комитет рассказал в пятницу, 22 января 2021 года.

- Все отобранные логотипы 19 января 2021 года были выставлены на публичное интернет-голосование. Учитывая тот факт, что некоторые из представленных работ вызвали бурные обсуждения и негативную оценку со стороны жителей, до окончания голосования было принято решение отложить конкурс по выбору логотипа, - пояснили в комитете.

Конкурс на разработку фирменного товарного знака был объявлен СПб ГКУ "Организатор перевозок" 22 октября 2020 года. В нем могут принять участие все: жители, юридические лица, творческие коллективы или общественные организации.

Главный основной критерий при разработке логотипа останется прежним: он должен ассоциироваться у жителей и гостей Петербурга с высоким качеством услуг, надежностью и безопасностью перевозок.