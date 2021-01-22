Беглов поздравил со 105-летием ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга

Ветерану Великой Отечественной войны Валентину Рослякову исполнилось 105 лет / Фото: Смольный

В пятницу, 22 января 2021 года, одному из старейших жителей Санкт-Петербурга, ветерану Великой Отечественной войны Валентину Рослякову исполнилось 105 лет. С юбилеем почетного жителя Сестрорецка поздравил губернатор города Александр Беглов, направив пенсионеру письмо.

- Вы принадлежите к поколению, для которого служение Отечеству, беззаветная любовь к Родине, готовность к боевому и трудовому подвигу стали смыслом жизни. Вам довелось стать участником эпохальных событий, через которые с честью прошел наш народ. Вы доблестно защищали страну в годы Великой Отечественной войны и вместе со всеми встретили долгожданный День Победы, - говорится в поздравлении.

Специально для Валентина Прокофьевича перед его домом на Приморском шоссе, 272 в Сестрорецке, торжественным маршем пройдут два парадных расчета: военнослужащие танкового батальона и оркестра 138-ой отдельной мотострелковой бригады 6-ой общевойсковой армии Западного военного округа. Затем в честь юбиляра артисты ансамбля песни и пляски ЗВО исполнят популярные песни военных лет.

Валентин Прокофьевич в годы войны освобождал Белгород, Харьков, Прибалтику, Восточную Пруссию. За свои подвиги он награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "За боевые заслуги".