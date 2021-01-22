Новая лыжная база откроется в Волхове 23 января

Открытие новой лыжной базы в Волхове состоится 23 января Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области в субботу, 23 января 2021 года, откроется новая лыжная база. Комплекс расположится на улице 8 Марта в городе Волхов. В честь дня открытия состоятся спортивные мероприятия с участием профессионалов и гостей.

- В программе: соревнования по лыжным гонкам — в них примут участие сильнейшие лыжники из Сясьстроя, Новой Ладоги и Волхова. Для всех жителей Волховского района и гостей будут организованы любительский лыжный забег, "Городские зимние игры", - рассказали в администрации области.

Также на открытии будут присутствовать зампредседателя правительства региона Николай Емельянов и Дмитрий Ялов, а также председатель комитета по спорту Дмитрий Иванов.

Комплекс построен в стиле скандинавского шале, в нем расположены раздевалки для спортсменов, тренерские кабинеты, прокат лыж. Созданы все условия для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья.