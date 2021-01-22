Электричка сбила насмерть болтающего по телефону мужчину в Санкт-Петербурге

Мужчина погиб под электричкой на Старой деревне в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге мужчина погиб под колесами электрички на севере города. В шесть часов вечера в четверг, 21 января 2021 года, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на станции Старая деревня под поезд, направлявшийся из города в Белоостров, попал человек. На место прибыли сотрудники управления на транспорте МВД.

- В ходе расследования установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, разговаривая по телефону, и не заметил приближающийся поезд, - рассказали в транспортном управлении полиции.

Машинист, увидев пешехода на пути, начал подавать звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение. Однако это не спасло человека от гибели. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На данный момент личность погибшего устанавливается. Полиция напоминает, что объекты железнодорожного транспорта, это место повышенной опасности.