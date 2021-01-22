Нелегальный бар выселили с улицы Рубинштейна, а с проспекта Ударников - сауну

Сауна на проспекте Ударников больше не работает. Фото: ККИ СПб

Сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели рейд по освобождению принадлежащих городу площадей, которые арендаторы занимают незаконно. То есть без достаточных оснований и документов. В числе выселенных оказался бар с улицы Рубинштейна и сауна из Веселого поселка.

- Самовольное размещение бара было выявлено сотрудниками ККИ в ходе обследования помещения, расположенного на цокольном этаже дома, являющегося объектом культурного наследия «Дом С.И. Крундышева» на улице Рубинштейна. В начале прошлого года договор на аренду помещения площадью более 90 кв. м был расторгнут, но освобождать его добровольно пользователь не стал, - сообщает пресс-служба Комитета.

Упомянутая уже сауна работала на проспекте Ударников. Несмотря на расторгнутый договор, помывочная не спешила съезжать с площади в 85 «квадратов».

Офис и склад были выселены из дома-памятника (Дом А. Рожнова) на Гражданской улице. Помещение в 50 кв. метров вдобавок было самовольно перестроено.

На улице Декабристов нелегально размещался магазин одежды и обуви, а на улице Маяковского - коммисионка.