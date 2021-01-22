Развязку КАД в Кронштадте реконструируют к 2024 году

Кронштадт привлекает петербуржцев, но дорог в городе явно не хватает. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кронштадт, ставший в последнее время точной притяжения туристов, пока не готов к приему большого их числа. Дороги, ведущий в некогда закрытый город, не справляются с потоками транспорта. Особенно это видно в праздничные или выходные дни - въезд и вся развязка с КАД со стороны Петербурга стоят в мертвых пробках. их-то и собираются реконструировать.

- Сейчас мы обсуждаем задание на проектирование транспортной развязки с КАД. Задача в первом квартале согласовать стоимость, и начать проектирование в 2021 году, - рассказал «Невским новостям» председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин.

Предполагается, что деньги на проект даст федеральный бюджет, так как КАД относится к дорогам федерального подчинения. А вот дороги в самом Кронштадте будут расширять на деньги Петербурга.

Запланирована реконструкция Цитадельского и Кронштадтского шоссе, Цитадельской дороги, улицы Адмирала Грейга, а также набережной от дамбы до исторического центра Кронштадта.

Впрочем, жителям и гостям города-острова придется потерпеть, так как окончание всех работ запланировано на 2024 год.