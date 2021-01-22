Смольный назвал районы-лидеры Санкт-Петербурга по вакцинации от коронавируса

Смольный назвал районы-лидеры Петербурга по вакцинации Фото: Артем КИЛЬКИН

В администрации Санкт-Петербурга назвали районы, которые стали лидерами по количеству жителей, привившихся от коронавируса. Об этом в четверг, 21 января 2021 года, рассказал первый зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Так, на первых местах оказались Приморский и Красногвардейский район.

- Некоторые поликлиники очень быстро израсходовали первые небольшие партии вакцины, - добавил Сарана.

Также представитель комитета отметил, что ведомство каждый день проводит мониторинг и следит за количеством оставшихся доз вакцины на каждом прививочном пункте города.

Напомним, что сейчас в городе работают 70 прививочных пунктов. Вскоре их количество должно увеличиться, в том числе за счет привлечения частных клиник, которые будут проводить вакцинацию бесплатно.