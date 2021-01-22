Глава района в Карелии ушел в отставку после аварии, оставившей 10 тысяч жителей без воды

Глава Питкярантского района Карелии подал в отставку после серьезной коммунальной аварии / Фото: Артур Парфенчиков

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 22 января 2021 года, рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков. Такое решение чиновник принял после аварии на городских сетях холодного водоснабжения, после которой более 10 тысяч местных жителей остались на несколько дней без воды.

- Считаю подобную ситуацию недопустимой и решение Дмитрия Трошина уйти в отставку, взяв на себя ответственность, абсолютно верным. При этом понимаю, что ситуация высветила проблемы, характерные для многих районов республики и решать их нам предстоит комплексно, - прокомментировал отставку Трошина Парфенчиков.

Он добавил, что Минстрой Карелии вместе с коммунальными службами уже восстановил водоснабжение в городе. Однако перебои в подаче воды в некоторых домах до сих пор возникают.

Сейчас ЧП занимаются правоохранительные органы, которые после проверки дадут оценку ситуации.