За хищение 42 млн рублей у музея «Петергоф» гендиректор коммерческой фирмы получил 3,5 года условно

За многомилионные хищения в Петергофе виновнику дали 3,5 года условно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор в отношении гендиректора коммерческой фирмы, которая была подрядчиком работ по реконструкции пассажирского причала в Нижнем парке Петергофа. Во время работ, по сговору с главным инженером музея, были украдены 42 миллиона рублей, часть из которых пошли в карман подсудимого.

- Обвиняемый давал указания подчиненным и совершал сделки, переводя на основании фиктивных договоров похищенные денежные средства, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Схема была простой: главный инженер Государственного музея-заповедника принимал якобы выполненные работы, а подрядчик клал деньги в карман. Использовалась в деле и система откатов.

Всего в результате деятельности «группы товарищей» «Петергоф» лишился 42 миллионов 626 тысяч 759 рублей. Дело было возбуждено по статьям «Растрата» и «Отмывание денежных средств».

Суд дал гендиректору фирмы 3,6 года лишения свободы, но условно. Также он выплатит украденное по гражданскому иску от музея.