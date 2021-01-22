Жители Красного Села через суд отвоевали тротуар у районной администрации

Жители Красного Села в суде доказали свое право на тротуар Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Красного Села Санкт-Петербурга в суде доказали свое право на тротуар. В пятницу, 22 января 2021 года, районный суд удовлетворил коллективный иск граждан к администрации Красносельского района, а также муниципальной администрации, обязав чиновников благоустроить территорию на Петергофском шоссе.

- Так, петербуржцы, проживающие в многоэтажке в доме 84/19 по Петергофскому шоссе, жаловались, что единственным способом подъезда к многоквартирному жилому дому выступает улица Летчика Лихолетова, которая существует только на планировочной схеме. При этом, фактически, ни дороги, ни тротуаров, ни освещения там нет, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Обе администрации возражали против иска, перекладывая отвественность за тротуар на друг друга. Однако суд встал на сторону горожан.

Суд обязал местную администрацию в течение 30 дней благоустроить территорию и построить тротуар.