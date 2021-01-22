79 лет назад по «Дороге жизни» началась эвакуация жителей из блокадного Ленинграда

22 января 1942 года началась эвакуация по "Дороге жизни". Фото: "Пассажиравтотранс"

22 января 1942 года в календаре ленинградской блокады - особая дата. В этот день по льду Ладожского озера началась эвакуация жителей из осажденного города. Автобусы «Ленавтотранса» вывезли первую тысячу женщин, детей, стариков.

- В январе 1942 года город располагал 163 автобусами, из которых только 32 были на ходу. После выхода постановления об эвакуации, рабочие первого и второго автопарков приступили к круглосуточному ремонту автобусов. Ценой невероятных усилий были подготовлены 40 автобусов, которые 22 января перевезли первую тысячу пассажиров, - напоминает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Посадив людей в салон, водитель выезжал на ледовую дорогу и по Ладожскому озеру двигался на Кобону и Жихарево. С «большой земли» людей вывозили уже поездами.

С 23 января ленинградским коллегам начали помогать водители из Москвы, прибывшие в город. Благодаря их общим усилиям, меньше, чем за два месяца из Ленинграда было эвакуировано 500 тысяч человек.