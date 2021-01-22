Девушка на красной иномарке протаранила машину Росгвардии в Санкт-Петербурге

Девушка на "Мазде" встретилась с машиной Росгвардии. Фото: vk.com/spb_today

Классический сюжет: «девушка, красная машина, ДТП» произошел днем 22 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Здесь ненароком встретились автомобиль простой петербурженки и служебное авто бойцов Росгвардии. Пострадало последнее.

- Девочка на «Мазде» чисто случайно стукнула машину Росгвардии в бок, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Вконтакте.

По словам очевидцев, инцидент произошел на 3-й Жерновской улице. А судя по опубликованным фото, все произошло не на проезжей части, а на парковке: «Познакомиться захотела».

Заметно, что территория стоянки засыпана снегом, что и могло стать причиной столкновения. Не зря с утра петербургским водителям настойчиво советовали не превышать скорость и вести себя за рулем крайне осторожно.

Отметим, что скользкие дороги ждут автомобилистов и в ближайшие два дня, поэтому для собственной безопасности стоит строго соблюдать правила движения.