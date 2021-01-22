Более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса направят в самые эпидемически тревожные районы Ленинградкой области

Половину поставленных в Ленобласть доз от COVID-19 направят в самые тяжелые по заболеваемости районы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области половину поступившей вакцины "Спутник V" направят в районы, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом в последнее время наиболее тревожная. Как пояснили в пятницу, 22 января 2021 года, в администрации региона, это 9342 комплекта. Дозы отправят во Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы.

- При этом большая часть доз будет использована для иммунизации групп профессионального и социального риска: медицинских работников, педагогов, социальных работников и проживающих в соцучреждениях, - отметили в администрации.

В других районах региона пункты вакцинации будут работать по расписанию в зависимости от количества полученной вакцины и заявок в листе ожидания.

Также сообщается, что областная компания "Ленфарм" готова одновременно принять 150 тысяч доз вакцины. Оператор сможет обеспечить необходимый для сохранения лекарства температурный режим и транспортировку препарата.