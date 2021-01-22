После гибели трех человек на пожаре в Купчино заведено уголовное дело

СК завел дело после пожара в Купчино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу возбудило уголовное после смертельного пожара, произошедшего ранним утром 22 января в Купчино. Жертвами инцидента стали три человека: два мужчины и женщина. Изначально сообщалось о двух погибших.

- Из материалов уголовного дела следует, что 22 января 2021 года в квартире одного из домов по Купчинской улице после пожара были обнаружены тела двух мужчин, кроме того в автомобиле «Скорой помощи» скончалась потерпевшая женщина, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Всего из горевшей квартиры спасатели вынесли четверых. Двое были уже мертвы, одна женщина скончалась на руках у медиков и еще одна потерпевшая была госпитализирована в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Известно, что в площадь пожара составила всего три квадратных метра.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».