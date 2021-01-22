21 мигранта поймали пограничники в Ленинградской области

Более 20 мигрантов задержали в погранзоне в Ленобласти. Фото: Александр ГЛУЗ

Сразу 21 нарушителя режима пребывания в погранзоне задержали сотрудники регионального погрануправления ФСБ России. На иностранцев они наткнулись в одном из районов Ленинградской области. Всех мигрантов доставили в отделение.

- 20 января 2021 г. в пограничной зоне в Ленинградской области в ходе осуществления контроля по соблюдению правил пограничного режима сотрудниками Пограничного управления выявлен и задержан 21 гражданин стран СНГ без разрешительных документов на пребывание на режимной территории, - сообщает пресс-служба ФСБ.

Поскольку ничего более криминального, например нарушения госграницы мигранты не совершили, на них составили административные протоколы. Суд выписал каждому штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

После этого нарушителей выслали за пределы погранзоны.

Отметим, что через российско-финскую и реже российско-эстонскую границы регулярно пытаются прорваться мигранты, ищущие лучшей жизни в Европе. Однако в последнее время, в связи с пандемией коронавируса поток сократился почти до нуля.