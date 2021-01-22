Грузовик загорелся на КАД в Санкт-Петербурге 22 января

Водитель бетономешалки остановился на КАД, чтобы потушить горящий грузовик Фото: принтскрин видео.

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге загорелся грузовик. Пожар произошел днем в пятницу, 22 января 2021 года, на участке перед съездом с трассы в сторону Ломоносова. На помощь ему бросился водитель бетономешалки. Об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

- Горит грузовик перед съездом с КАД в Ломоносов, - написал в сети автор видео.

На кадрах видно, что у "КамАЗа" пламенем объята вся кабина, на грузовую платформу огонь еще не успел перекинуться.

Но в беде водителя грузовика не оставили. Увидев пожар, на КАД остановился водитель миксер. На видео видно, как рядом с автомобилями стоят люди. Однако воду из бака бетоновоза еще не успели использовать для тушения.

На данный момент на место ЧП спешат сотрудники пожарной службы. Сообщений о пострадавших в результате пожара не поступало.