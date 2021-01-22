Прошедший в Петербурге снегопад оказался «циклоническим вихрем»

Коммунальные службы борются с последствиями вихря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга еще раз рассказал о работе коммунальных служб которые борются с последствиями ночного снегопада. Сам снегопад, к слову, оказался не просто метелью, а целым «циклоническим вихрем».

- Комитет по благоустройству устраняет последствия циклонического вихря. Более тысячи единиц техники и почти 1200 сотрудников ручного труда приводят в порядок улицы Петербурга. За ночь выпало местами более 5 см. снега, поэтому главной задачей сейчас для дорожников является сбор и вывоз снега, а также расчистка объектов водоотведения. Только за эту ночь было вывезено около 11 тыс. тонн снега, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме дворников на улицах города работало более 1000 единиц техники.

Активная работа коммунальщиков нужна для того, чтобы освободить канализационные стоки и не допустить подтоплений из-за грядущего в выходные потепления.

Сейчас температура в Петербурге составляет -2 градуса, на отдельные районы опустился туман. Но в субботу синоптики обещают 0...+2, а в воскресенье и до +3 градусов.