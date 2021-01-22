Движение на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге полностью закрывается на два месяца с 24 января

С 24 января по 15 марта закрывается движение транспорта на улице Тамбасова Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о том, что с 24 января 2021 года на два месяца перекроет движение по улице Тамбасова в Красносельском районе. Проезд для любого наземного транспорта будет закрыт, городские автобусы пустят по маршрутам в объезд улицы.

- С 24 января по 15 марта, в связи с дорожными работами, закрывается движение транспорта на улице Тамбасова в направлении от проспекта Ветеранов до улицы Чекистов и изменятся маршруты автобусов № 87, 165, - рассказали в Смольном.

Так, в течение двух месяцев автобусы будут следовать по улице Тамбасова, заворачивая на проспект Ветеранов, далее по улице Добровольце, Чекистов и по действующему маршруту. В обратном направлении изменения движения не будет.

Маршрутки К-165 направлены по аналогичной трассе.

Ранее ГАТИ сообщала о перекрытиях на Пулковском шоссе, Кронверской и Парашютной улиц.