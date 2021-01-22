Густой туман окутал Санкт-Петербург после циклонического вихря

Густой туман окутал Петербург вечером 22 января Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Скрипучие морозы в Санкт-Петербурге внезапно закончились. В городе резко потеплело. утром в пятницу, 22 января 2021 года, в над городом прошелся циклонический вихрь, который обрушился на Северную столицу сильным снегопадом. После того, как метель утихла, город окутал плотный туман.

Коммунальщики города активно убирают улицы от снега. На борьбу с последствиями снегопада вышли более 1,2 тысячи дворников и порядка тысячи единиц техники.

В городе резко потеплело после снегопада Фото: Лилия КОЗЛОВА

- За ночь выпало местами более 5 сантиметров снега, поэтому главной задачей сейчас для дорожников является сбор и вывоз снега, а также расчистка объектов водоотведения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Тем временем на 17:30 часов термометры показывают ноль градусов, что, по данным синоптиков, на 7 градусов выше нормы. Туман сгустился над всеми районами города. Видимость на дорогах ухудшилась. Ожидается, что к 23 января в Петербурге потеплеет до плюс 2 градусов.