Смольный заявил о снижении интенсивности распространения коронавируса в Санкт-Петербурге

Смольный отметил динамику снижения распространения коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия в Санкт-Петербурге начала понемногу стихать. Об этом в пятницу, 22 января 2021 года, рассказали в Смольном. Как отметили в администрации, динамика показателей говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции.

- Об этом свидетельствуют значительное уменьшение количества госпитализированных за сутки, преобладание случаев выздоровления над обращениями в связи с заболеванием, а также постепенное снижение числа больных, наблюдаемых в поликлиниках и в стационарах в данный момент, - рассказали в комитете здравоохранения.

Количество свободных мест в больницах тоже продолжает увеличиваться. Так, сейчас коечный фонд доступен более, чем на 30 процентов.

- В случае сохранения такой благоприятной тенденции до конца января можно будет делать выводы об устойчивом снижении интенсивности распространения инфекции и постепенном спаде второй волны, - добавили в Смольном.

Информации о послаблении ограничительных мер пока Смольный не сообщает.